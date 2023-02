Criscitiello: «Marotta, triste dire certe cose! Attacchi a Inzaghi, ma la società?»

Non ci va leggero il direttore di SportItalia Michele Criscitiello dopo le parole di oggi di Beppe Marotta (vedi articolo). Specialmente per quanto riguarda tutte le colpe addossate ingiustamente a Simone Inzaghi.

COLPE – Criscitiello ha criticato aspramente le parole dell’Amministratore Delegato dell’Inter: «Siamo d’accordo che Inzaghi debba fare di più. Ma che sia Marotta a permettersi di dirgli di fare di più no. Dice di fare di più a un allenatore che è in semifinale di Coppa Italia, sta facendo gli ottavi di Champions League, che ha vinto la Supercoppa. Marotta non dice a sé stesso però di fare di più. Gli ha preso Onana e lo ha messo in difficoltà rinnovando Handanovic. Non gli ha rinnovato Skriniar e gli ha pure dato la fascia di capitano mentre già stava a Parigi con 9 milioni in tasca. Non ha avuto Brozovic un campionato intero e si è inventato Calhanoglu davanti alla difesa. Però è Inzaghi doveva fare di più, certo. Mica la dirigenza. Marotta fa bene a dire determinate cose, ma a tutto c’è un limite. Dire a Inzaghi che doveva fare di più è una cosa molto triste per un dirigente del suo livello. È lui che doveva fare di più. Lui dovrebbe difendere il suo allenatore. È un’organizzazione diversa da quella che mi aspettavo all’Inter».