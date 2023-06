Criscitiello: «Frattesi preferisce l’Inter al 100%! Ma dopo Bremer…»

Secondo Michele Criscitiello in collegamento su “Tutti Convocati” ha parlato della squadra a cui si riferisce e che avrebbe scelto Davide Frattesi per il suo futuro, cioè l’Inter. Poi il Direttore di Sportitalia commenta la cessione di Sandro Tonali.

CESSIONE – Michele Criscitiello ha parlato della scelta del Milan di cedere Tonali e in particolare delle NON spiegazioni da parte della dirigenza: «Il Milan cede Tonali? Non funziona come per l’Inter. Loro non daranno mai spiegazioni, al massimo lo farà Stefano Pioli, non lo farà un dirigente. Non parliamo di dirigenti come Beppe Marotta e Piero Ausilio, nessuno spiegherà questa situazione. Lo stesso succede anche all’Atalanta, solo che in quel caso parliamo di una squadra un po’ più piccola e quindi facciamo finta di nulla».

PREFERENZA – Criscitiello poi commenta le dichiarazioni di Frattesi (vedi QUI): «Il 10 giugno c’è stata la svolta dell’accordo tra Marotta e Carnevali. Tutte le stradi portano ad Appiano Gentile. Però attenzione perché anche l’anno scorso anche Bremer era alla Pinetina. Lui quando dice che ha già scelto la squadra io dico che è l’Inter, si riferisce a loro al 100%».