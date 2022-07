Criscitiello: «Amichevole Inter con una richiesta. Ecco cosa hanno risposto»

Criscitiello dopo Inter-Monaco su Sportitalia chiarisce la situazione legata alla richiesta fatta al club nerazzurro riguardo la contemporaneità delle due amichevoli.

ULTERIORE CHIARIMENTO – Michele Criscitiello ribadisce su Sportitalia dopo Inter-Monaco: «Avevamo chiesto gentilmente all’Inter un ritardo di quindici minuti per consentire ai tifosi di vedere tutto senza vedere tutto senza la contrapposizione con la partita del Milan, ma per una questione di charter con i treni in direzione Milano non era possibile spostare a partita di un quarto d’ora».