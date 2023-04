Costacurta: «Inter-Milan 2003? Non riuscivo a dormire! Tumulto»

Costacurta ricorda il derby di Champions League del 2003 fra Inter e Milan. L’ex difensore rossonero parla di quel periodo come del più brutto della sua carriera

TENSIONE INCREDIBILE − Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ricorda il derby di Champions League fra Inter e Milan del 2003: «Fu un tumulto di emozioni. Tutto questo disturbo derivava dal fatto che non riuscivo a dormire. Di 22 anni di carriera, proprio in quel periodo lì non riuscivo a dormire. Ma non fu solo per me. Sia per Shevchenko che per Seedorf quello fu il periodo più brutto della carriera».