Coppa Italia, Fiorentina vittoria in rimonta col Parma! Ma solo ai rigori (lato Inter)

FUORI AGLI OTTAVI – La Fiorentina vince 6-3 ai calci di rigore l’ottavo di finale di Coppa Italia sofferto in casa contro il Parma, avanti di ben due gol nel primo tempo. Ottimo l’approccio della squadra allenata da Fabio Pecchia nel primo tempo, non a caso gli ospiti vanno subito in vantaggio di ben due gol al 21′ e al 23′ con le reti di Bernabe e Bonny. La Fiorentina, che non ha mai dato l’impressione di mollare, nel secondo tempo con i cambi ha migliorato il livello qualitativo della squadra, mentre il Parma ha inevitabilmente concesso qualcosa considerata la differenza di categoria. Così all’83’ la rete di Nzola riapre la partita, ma la svolta arriva all’88’ quando l’arbitro concede un calcio di rigore in favore della Fiorentina dopo il tocco di mano in area di rigore. Dal dischetto va Sottil che non sbaglia pareggiando i conti. Sfida che va ai tempi supplementari, ma non succede nulla in entrambi i tempi. Sfida decisa ai calci di rigore grazie alle reti di Biraghi, Kouame, Milenkovic e Beltran, ma soprattutto per i due errori del Parma con Dennis Man e Drissa Camara. In gol, invece, Hernani.