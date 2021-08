Conte riparte dopo l’addio all’Inter: ufficiale il ruolo in TV

Nuova avventura per Conte. L’ex tecnico nerazzurro – dopo le due stagioni sulla panchina dell’Inter – riparte, ma non da allenatore. Il Mister dell’ultimo scudetto sarà infatti opinionista per “Sky Sport”. Ecco i dettagli

EUROPA – Se ne era parlato nelle scorse settimane, ma ora è arrivata l’ufficialità: Antonio Conte entra a far parte della squadra di “Sky Sport”. L’ex tecnico nerazzurro sarà infatti in studio per commentare la Champions League e il calcio internazionale.