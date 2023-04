Condò: «Inter, fondamentali i primi 15 minuti! La semifinale…».

Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell’imminente sfida fra Inter e Benfica valida per il ritorno dei quarti di Champions League

FONDAMENTALI – Questo il commento di Condò: «Per l’Inter saranno fondamentali i primi 15 minuti. Non deve dare speranza al Benfica, non abbassare lo sguardo e far capire quello che è successo a Lisbona è una naturale conseguenza della sua superiorità. I lusitani non stanno vivendo il miglior momento della stagione, sappiamo dei problemi gravi dell’Inter in campionato ma questa è la serata per metterli da parte. Raggiungere la semifinale di Champions League, dal punto di vista sportivo, il mio sarebbe un giudizio sportivo sulla stagione».