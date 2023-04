Onana: «Cercheremo di vincere! Lite con Brozovic? Vi spiego»

Onana ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Benfica, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

ERRORE – Queste le parole di Onana: «Errore da non fare? Non dobbiamo pensare che tutto è deciso. Questo non succederà, siamo una grande squadra e siamo abituati a questa competizione. Oggi cercheremo di vincere. Semifinale col Milan? È una motivazione in più, ma penseremo più avanti alla semifinale. La cosa più importante è la partita di oggi. Dobbiamo fare il nostro lavoro. Lite con Brozovic? Vogliamo darvi un po’ di lavoro e spettacolo per le telecamere (ride, ndr). In realtà abbiamo un ottimo rapporto. Sono molto contento della partita che ha fatto col Benfica, »