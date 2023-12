Cesari: «C’è fallo di Lautaro Martinez su Lobotka. Massa da 4»

Il presunto fallo di Lautaro Martinez su Stanislav Lobotka viene analizzato da Graziano Cesari su Pressing. L’ex arbitro cita anche un altro errore.

EPISODIO – Graziano Cesari giudica gli episodi: «Al minuto 22 c’è un incursione sulla fascia destra, Sommer respinge in mezzo all’area e c’è un contrasto tra Calhanoglu e Anguissa. Dinamica del calcio, non c’è assolutamente nulla. Al minuto 43 l’azione è lunghissima. Passano 21 secondi dal contrato Lautaro-Lobotka al gol di Calhanoglu. I giocatori del Napoli protestano da Massa. Massa guarda se c’è fallo o no, poi volta il viso a sinistra o destra. Non vede la mano di Lautaro Martinez che cinge l’anca di Lobotka. L’argentino va sul tallone di Lobotka, gli impedisce la rincorsa sulla palla, è fallo. Massa vede il recupero di Lautaro ma non il contrasto. Il var deve intervenire, dare un supporto. I falli a centrocampo non li fischiano mai».

SECONDO EPISODIO – Cesari continua: «Al 57′ altro episodio: Osimhen cade al contatto con Acerbi, rimane a terra. Massa è lì, si abbassa per vedere e dice che non c’è assolutamente nulla. Fa cenno col braccio alto. Il possesso è di Osimhen, l’ancata di Acerbi c’è poi gli tocca anche il piede. Uno cade, l’altro perde l’equilibrio. Il Var doveva intervenire, il direttore di gara non vede tutto, è in una posizione sbagliata. 4 a Massa, c’è calcio di rigore».