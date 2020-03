Cecchi: “Conte e Inter, discorso sospeso. Fra lui e Ancelotti…”

Condividi questo articolo

Cecchi ha paragonato Conte e Ancelotti nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”. Il giornalista, tifoso della Fiorentina, ha però “rifiutato” l’allenatore dell’Inter per la sua squadra perché a suo dire troppo legato alla Juventus.

PARAGONE – Stefano Cecchi dà un giudizio fra Inter ed Everton: «In una situazione normale Carlo Ancelotti è di livello diverso rispetto ad Antonio Conte. Secondo me però Conte ha ancora una freschezza di spendere cose che Ancelotti non ha più. Se dovessi scegliere l’allenatore della mia squadra ideale sceglierei Conte, dal punto di vista tecnico. Poi sapete benissimo che se venisse nella mia Fiorentina farei un anno sabbatico, perché i valori di juventinità di Conte sono talmente alti che non andrebbero bene per la Fiorentina. Ma fra lui e Ancelotti in questo momento preferisco lui».

STAGIONE – Cecchi poi parla del rendimento attuale di Conte all’Inter: «È un discorso rimasto sospeso. Ha fatto bene a metà, perché non c’è dubbio che ha trasformato una squadra nel modo giusto. L’Inter era una squadra, detto tutto ciò al termine del campionato si trovava a -9 dalla Juventus e fuori dalla Champions League. Il campo che voto avrebbe dato al Conte di oggi? Su di lui sospendo il giudizio. È innegabile che ha dato una caratura diversa all’Inter, ma il campo dice che i risultati non erano all’altezza di quelle che, almeno dal punto di vista mio, erano le aspettative al suo arrivo. L’Inter era la favorita per il campionato: pensavo che la fame di Conte potesse arrivare al successo, con la Juventus che ha vinto otto scudetti di fila. Abbiamo spento la luce che l’Inter era dietro di nove punti forse non recuperabili. Gli riconosco l’innegabile talento nel cambiare una squadra a sua misura, ma arrivare in fondo a zero titoli non avrebbe riposto a suo favore».