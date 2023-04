Cecchi: «Colpito da Bellanova! Lukaku involuto, colpa di Inzaghi o…»

Cecchi racconta le poche note positive dell’Inter contro la Fiorentina, tra cui la prestazione di Bellanova. Il giornalista, intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, ha cercato di analizzare la condizione di Lukaku (vedi focus) e le responsabilità di Inzaghi.

COLPE – Stefano Cecchi analizza la situazione attuale dell’Inter e di Lukaku intervenendo sulle frequenze di Radio Sportiva: «L’Inter l’ho vista sabato contro la Fiorentina e non mi ha entusiasmato. Uno dei pochi che mi ha colpito sono stati Mkhitaryan, un giocatore a volte oscuro, che si vede poco, che però ha fatto bene. Barella e Brozovic, invece, hanno pagato pegno. Quando è entrato Bellanova, in un ruolo non suo visto, mi ha colpito. Ma, quello che in assoluto mi affascina di più è Lautaro Martinez. È un giocatore che ha dei colpi e grande qualità. Oggi Lukaku non regge la palla, la smarrisce. C’è da chiedersi, e su questo non ho la risposta, è colpa di Inzaghi? Oggi l’allenatore è nel mirino della critica nerazzurra ma, se Lukaku avesse fatto il Lukaku, avrebbe vinto con la Fiorentina. L’involuzione del belga, già iniziata l’anno scorso, Inzaghi la subisce. La colpa dell’allenatore dell’Inter potrebbe essere di non restituirgli la forza travolgente. Ma può anche essere che Lukaku abbia vissuto alcune stagioni oltre sé stesso, che lo hanno portato ad essere il più determinante del campionato, che oggi lo fanno essere una zavorra. Lukaku oggi sente la palla non più come un’attrazione ma con paura. Lui che era uno sterminatore di stop ora non regge una palla. Addosso a lui ci rimbalzavano tutti e oggi rimbalza lui. È indicativo il fatto che l’attaccante titolare, nella partita che vale una stagione, è un giocatore che ha già fatto il suo corso e non Lukaku, sul quale dovevi ricostruire una squadra, che sta mancando clamorosamente».