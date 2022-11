Cassano: «Inter, Bologna asfaltato meritatamente. Che schifo la Juventus!»

Antonio Cassano come di consueto ha espresso la sua opinione riguardo la prestazione dell’Inter, vincitore contro il Bologna per 6-1. Poi duro attacco alla Juventus di Massimiliano Allegri. L’ex attaccante ne ha parlato attraverso il suo account Instagram ufficiale.

RIALZATA LA TESTA – Cassano parla della vittoria dei nerazzurri contro il Bologna: «L’Inter dopo la brutta sconfitta di Torino ne è venuto a campo. Non ha faticato nonostante lo svantaggio, il Bologna ha giochicchiato 15-20 minuti, andando anche in vantaggio. Dopo l’1-1 la partita è cambiata asfaltando il Bologna meritatamente».

DURO ATTACCO – Antonio Cassano poi ha concluso parlando anche della prestazione della Juventus: «Continua lo schifo! La Juventus fa schifo, vincendo a Verona senza fare un tiro in porta, una vergogna oscena e il suo allenatore è contento. Ormai il campionato è segnato, non posso pensare che la Juventus, che gioca con l’ultima in classifica, non fa neanche un tiro in porta».