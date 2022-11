UFFICIALE – Lautaro Martinez va al Mondiale con l’Argentina! Decisione presa per Correa

Lautaro Martinez è stato ufficialmente convocato dall’Argentina per il Mondiale in Qatar. Decisione presa anche per un altro giocatore dell’Inter, Joaquin Correa. Torna quasi a sorpresa anche Paulo Dybala: ecco la lista completa dei convocati da Lionel Scaloni.

QATAR 2022, I CONVOCATI DELL’ARGENTINA: CI SONO LAUTARO MARTINEZ E CORREA

Portieri: Martinez, Armani, Rulli;

Difensori: Montiel, Molina, Foit, Pezzella, Romero, Lisandro Martinez, Otamendi, Acuna, Tagliafico;

Centrocampisti: Rodriguez, Paredes, De Paul, Fernandez, Palacios, Gomez, Mac Allister;

Attaccanti: Messi, Dybala, Di Maria, Nico Gonzalez, Joaquin Correa, Julian Alvarez, Lautaro Martinez.