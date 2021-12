Cassano: «Conte ha indirizzato, ma calcio di Inzaghi è migliore! Lo scudetto…»

Inzaghi sta creando una macchina perfetta con la sua Inter e Cassano non risparmia elogi per il tecnico nerazzurro, con un paragone con Conte. L’ex attaccante ha parlato in diretta su Twitch alla Bobo TV.

CHE GIOCO! – Antonio Cassano esalta il gioco dell’Inter di Simone Inzaghi: «È vero che Antonio Conte ha dato una strada, la stanno seguendo però con la loro interpretazione. Questo a me piace da impazzire. Può darsi che l’Inter non vincerà lo scudetto, però il calcio di Inzaghi mi piace molto di più. Lascia l’inventiva ai giocatori, invece di andare a difendere a cinquanta metri dalla porta. Giocano bene, liberi, hanno consapevolezza quando vanno in campo. Ti fanno capire che vogliono vincere la partita. Le due milanesi fanno paura. Col Napoli sono le tre che hanno un vantaggio in più, un po’ sotto l’Atalanta. Quelle tre squadre hanno giocatori che quando stanno su non hanno le vertigini, l’Atalanta potrebbe averle».