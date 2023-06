Casadei, sì al prestito: tre offerte dalla Serie A! No dalla Juventus

Casadei nelle scorse settimane si è reso protagonista con l’Italia Under-20 sconfitta in finale del Mondiale dopo una competizione giocata ad altissimo livello. Ora di proprietà del Chelsea, ha attirato l’interesse di alcune squadre di Serie A. L’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il suo profilo Twitter smentisce trattative con la Juventus.

NO ALLA JUVENTUS – Cesare Casadei dopo le straordinarie prestazioni messe in mostra con la maglia dell’Italia Under-20, si prepara a una nuova stagione e al centro di tanti riflettori. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, la squadra nerazzurra lo ha ceduto al Chelsea la scorsa estate per esigenze economiche. Dopo un primo periodo di “prova” nel settore giovanile, gli inglesi lo hanno girato in prestito al Reading dove ha avuto modo di fare nuove esperienze. Ora il suo nome è accostato ad alcune squadre di Serie A che lo vorrebbero in prestito. Tra i club interessati concretamente al ragazzo, però, non c’è la Juventus. A riferirlo è stato Fabrizio Romano.