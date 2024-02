Caressa secco: «Lautaro Martinez-Thuram coppia più dominante in Europa»

Fabio Caressa nella sua personale Top 11 del weekend di Serie A ha inserito su Youtube Lautaro Martinez e Marcus Thuram, che sorprendono per la clamorosa efficacia.

COPPIA – Fabio Caressa non ha dubbi sui due: «Lautaro Martinez–Thuram sono la coppia più dominante in Europa, forse del calcio mondiale. Sono straordinariamente assortiti per merito di tutti e due. Thuram è un grande colpo. La coppia Marotta–Ausilio ha fatto delle cose miracolose in queste stagioni. Prendere i parametri zero non vuol dire non pagare i giocatori, anzi vuol dire strapagarli per anni. Comunque hanno sostituito giocatori che hanno portato soldi in cassa con altri che rendono di più. Sommer–Onana, Thuram–Dzeko. Sono molto importanti».