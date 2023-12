Caressa: «Inter poco arrogante come squadra. Mi dà l’impressione che…»

Fabio Caressa ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi a seguito dell’1-1 contro la Juventus e del 3-3 contro il Benfica.

POCO ARROGANTE – Queste le parole di Fabio Caressa nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay, partendo da Juventus-Inter. «Io sono rimasto delusissimo. Allora, già è passata una settimana di campionato, ma Juventus-Inter, per me, è stata una partita noiosissima. Cioè il secondo tempo veramente noiosissimo. E lì mi sarei aspettato, devo dire la verità, qualcosa in più dall’Inter. Quello che ho trovato nel secondo tempo di Lisbona, poi. Cioè una squadra che mi dà l’impressione che quando vuole accelerare è a livello della finale dell’anno scorso di Champions League. Ogni tanto non accelera, secondo me. Cioè è poco arrogante come squadra».