Caressa: «Dybala, ero sicuro non andasse all’Inter: ecco perché»

Fabio Caressa, noto telecronista e volto di Sky Sport, ha commentato sul suo canale YouTube ufficiale il passaggio di Paulo Dybala alla Roma. Esprimendo anche la sua opinione sulla trattativa sfumata con l’Inter.

SICUREZZA – Fabio Caressa ha commentato l’arrivo di Paulo Dybala alla Roma con queste parole: «Ero sicuro che non sarebbe andato all’Inter dopo l’affare Lukaku. Dopo che hai investito così tanto su di lui e che hai un parco attaccanti competitivo e oneroso come quello nerazzurro, poi è difficile avere i soldi per investire anche nell’ingaggio di Dybala».