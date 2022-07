Vecino, ancora Serie A dopo l’Inter: pronta la nuova proposta – SI

Vecino è sempre più vicino al ritorno in Serie A dopo aver detto addio all’Inter a parametro zero (vedi articolo). Pronta l’offerta di un club italiano.

ANCORA IN ITALIA – Matìas Vecino è pronto a giocare in Serie A con la maglia della Lazio. Secondo i colleghi di Sportitalia, i biancocelesti sono sempre più interessati all’ex Inter tanto ad aver già messo sul piatto un triennale da 2 milioni a stagione (bonus compresi). Il giocatore si è preso qualche ora per riflettere.

Fonte: Sportitalia