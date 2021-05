Carboni, difensore classe 2001 del Cagliari, è intervenuto in collegamento con “Il Cagliari in diretta”, trasmissione di “Radiolina”. Nel ripercorrere la sua stagione in rossoblù indica Lukaku, che ha marcato quaranta giorni fa al Meazza contro l’Inter, come il più forte affrontato quest’anno.

BATTAGLIA – Andrea Carboni, difensore del Cagliari, racconta contro quali attaccanti ha dovuto faticare maggiormente: «Quello che mi ha fatto dannare di più è Gianluca Lapadula. Per il più forte di tutti dico Romelu Lukaku, almeno tra quelli che ho sfidato. In generale dico Rodrigo Palacio, contro cui ho giocato l’anno scorso: fra quelli che ho sfidato lui, poi Lukaku. In che momento mi sono reso conto di essere protagonista in Serie A? Quando ho buttato giù Lukaku a San Siro. Lì veramente un po’ mi ha emozionato: vederlo così per terra mi ha fatto anche piacere, diciamo. Mi sono reso conto che stavo giocando a San Siro contro l’Inter».