Capuano si supera: «Tre svincolati dell’Inter non a 0, come 666.590 polli!»

Capuano riesce nell’impresa di contestare alcuni acquisti da svincolati dell’Inter, puntualizzando come non siano arrivati a zero. Il giornalista, tramite Twitter, si esibisce in un post molto particolare.

PRECISAZIONE SUPERFLUA – L’Inter, capolista a +9 sulla Juventus con una partita in meno, sta vincendo anche grazie agli acquisti da svincolati. Su cui Giovanni Capuano ci tiene a dire la sua in maniera discutibile via Twitter: “Comunque Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan sono costati quanto 666.590 polli da 15 euro ciascuno. Sempre poco, ma non zero. Fattuale”. Il giornalista si riferisce alle commissioni pagate agli agenti per prendere i giocatori, attorno ai dieci milioni complessivi.