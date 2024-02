Capuano: «Scudetto Inter? Non solo! Se la gioca con tutti anche in Europa!»

Giovanni Capuano esprime il proprio parere sull’Inter, tra campionato e Champions League. Ecco come potrebbe procedere, secondo il giornalista, la squadra di Simone Inzaghi.

PUNTI E AVVERSARIE – Il futuro dell’Inter è ancora aperto sue due fronti e Giovanni Capuano ha un parere per ognuno. Così il giornalista ospitato dalla trasmissione di Sportitalia: «L’Inter di quest’inizio 2024 potenzialmente se la gioca con tutti anche in Europa. Ciò non significa aver l’obbligo di arrivare in fondo però significa avere questa consapevolezza. Che, secondo me, si traduce anche in campionato. Vogliamo allungare ancora di qualche giorno? Nella prossima giornata c’è Inter-Genoa, Napoli-Juventus e Lazio-Milan. È comunque un turno che potrebbe regalare all’Inter ancora qualche piccolo vantaggio rispetto a Juventus e Milan. Secondo me passa anche dalla consapevolezza che da qui in poi le gerarchie si devono ribaltare. Chiudere a +20? Alla fine secondo me l’Inter chiudere tra i +10 e i +15 punti. Pensiamo che andrà a Bologna pochi giorni prima di andare a Madrid. Perché deve andare a Bologna a fare la guerra? Magari qualche punto potrebbe lasciarlo».