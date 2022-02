Capuano: «Inter e Milan, gerarchie cambiate di rosa. Napoli non fuori»

Alla vigilia del derby il giornalista Capuano valuta le prospettive della stracittadina Inter-Milan, anche dal punto di vista del calendario che dopo vedrà il Napoli per i nerazzurri. Ecco le sue parole da Sportitalia Mercato.

DERBY CHIAVE – Giovanni Capuano parla di come arrivano le due squadre al derby: «Se guardi la lista dei problemi Simone Inzaghi sta meglio di Stefano Pioli. Però siccome è così da due anni, che Pioli sta un po’ maluccio e da quando abbiamo ripreso a giocare dopo il lockdown viaggia a 2.2 di media, bisogna prendere per scontato che il Milan possa essere competitivo anche coi problemi. Sono cambiate le gerarchie fra Inter e Milan, a livello di profondità di rosa: la prima ne ha di più. C’è Napoli-Inter la settimana dopo: è ingiusto, dal punto di vista numerico, non dare al Napoli la sua sfida scudetto. L’Inter ha già pareggiato a Bergamo e di fatto messo fuori l’Atalanta, chiaramente i prossimi sette giorni in un certo senso possono chiudere la corsa scudetto».