Capello: «Inter avanti al Milan? Logico! Un motivo. Champions League…»

Fabio Capello, nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato della lotta per un posto in Champions League in Serie A

FAVORITA – Queste le parole di Fabio Capello: «Chi la favorita per un posto Champions? L’Inter è sempre stata la mia favorita per la vittoria del campionato. Quindi la metto davanti. Sulle altre c’è lotta. Mi sembra che facciano la gara a chi è più discontinua. Inter avanti al Milan? Visto il valore delle rose, è nella logica delle cose che Inzaghi sia davanti. L’Inter con Lukaku al top e la Juve con Chiesa, Pogba e Di Maria senza infortuni avrebbero cambiato il volto di questa Serie A, ne sono sicuro».

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota

