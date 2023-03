Lautaro Martinez, rendimento top nel 2023! Certezza Porto-Inter – CdS

Lautaro Martinez sta tenendo un rendimento da top nel 2023. Inzaghi, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, punterà su di lui in Porto-Inter

RENDIMENTO – Lautaro Martinez si sta caricando l’Inter sulle spalle. Il “Toro”, nel 2023, sta avendo un rendimento da top: dei 17 gol segnati in stagione con la maglia nerazzurra ben 9 sono arrivati nel corrente anno solare. L’argentino è una delle certezze di Inzaghi che, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, punterà sul numero 10 per il contro il Porto di martedì. L’unico dubbio è rappresentato da chi scenderà in campo al fianco di Lautaro Martinez, visto che subito dopo l’ottavo contro il Porto in campionato la squadra di Inzaghi dovrà vedersela contro la Juventus. Inzaghi attende un segnale da Dzeko e Lukaku, e attende il recupero di Correa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

