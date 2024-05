Cano (MG Oaktree): «A stretto contatto con i dirigenti Inter! Un obiettivo»

Cano, dirigente del fondo Oaktree, ha parlato subito dopo il comunicato del fondo californiano, che ha rilevato le quote di maggioranza dell’Inter.

STABILITÀ − Fanno seguito alle parole del comunicato ufficiale di Oaktree, le dichiarazioni di Alejandro Cano. Questo il commento del Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree: «Come nuova proprietà, conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell’eredità storica dell’Inter. Siamo impegnati per il successo a lungo termine dei Nerazzurri. E riteniamo che le nostre ambizioni per il Club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo. Il nostro obiettivo iniziale è la stabilità operativa e finanziaria del Club. Abbiamo grande rispetto per il gruppo dirigente dell’Inter e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro per dare una leadership forte al Club. Conquistare la seconda stella è stato un momento cruciale per il Club. Il nostro obiettivo è continuare il successo ottenuto sul campo con un percorso di crescita e successo di lungo periodo».

Cano sottolinea il concetto di stabilità e continuità aziendale

FERMEZZA − Come già presupposto, Oaktree darà continuità aziendale e gestionale all’Inter con i dirigenti più importanti. da Marotta ad Antonello passando per Ausilio e Baccin che resteranno alla guida del club per migliorarlo sia dal punto di vista economico che tecnico. Cano, MG del fondo californiano, lo ha voluto sottolineare e ribadire con fermezza: d’altronde il lavoro del management in questi anni è stato encomiabile e straordinario. Il futuro dell’Inter è roseo.