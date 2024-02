Cambiaso: «Inter più esperta di noi. Scudetto? Ci siamo ritrovati lì»

Cambiaso dopo la sconfitta della Juventus in casa contro l’Udinese, ammette la casualità di trovarsi secondo in classifica in Serie A in lotta con l’Inter per lo scudetto. L’esterno bianconero ne ha parlato su DAZN dopo la partita.

LOTTA SCUDETTO – Andrea Cambiaso dopo Juventus-Udinese 0-1 parla della lotta scudetto e ammette: «Momento no dopo la sconfitta con l’Inter? Nessuno si aspettava una partita del genere, soprattutto nel risultato. È mancata un po’ di cattiveria, è mancato veramente poco per fare gol. Noi lavoriamo per il nostro obiettivo, che resta la Champions League. Ci siamo ritrovati a lottare con l’Inter, però noi dobbiamo continuare a lavorare con serenità il nostro percorso senza farci prendere dal panico. Ci può stare un calo in questo momento. L’Inter in questo è molto più esperta, ha giocato partite più importanti». Poi scherza un po’: «Io come Cambiasso in carriera? Ha vinto giusto due cose lui (ride, ndr)».