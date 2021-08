Callegari: «Non si rifiutano 130 milioni di euro. Dopo Lukaku? Vlahovic»

Massimo Callegari, telecronista Mediaset e Dazn, ha commentato su Facebook la situazione relativa a Lukaku. Per il giornalista, le esigenze economiche vengono prima e per sostituire il belga, l’Inter dovrebbe prendere Vlahovic

ESIGENZE ECONOMICHE − Così Massimo Callegari su Lukaku: «Comprendo che quella di Romelu Lukaku sarebbe una cessione difficile da accettare per i tifosi. Ma 130 milioni di euro, se il Chelsea arrivasse a offrirli, in questo contesto economico generale e specifico del club non si possono rifiutare. E una parte va reinvestita bene. Dusan Vlahovic (per me) potrebbe essere un erede ideale: ha 21 anni, doti tecniche e fisiche, è bravo coi piedi e di testa, ha personalità, gioca da solo o con altro attaccante. Va gestito e fatto migliorare con pazienza ma può (deve) crescere di valore e quindi dare sostenibilità futura all’Inter. Perché nel calcio di oggi spesso, purtroppo, arrivano prima le esigenze economiche di quelle tecniche».