Calamai: «Inter mi aveva dato sensazioni importanti, ma la gara di ieri…»

Luca Calamai ha parlato del Milan di Stefano Pioli dicendo la sua anche sull’Inter di Simone Inzaghi dopo la sconfitta di ieri contro il Sassuolo.

SQUADRE – Queste le parole di Luca Calamai nel corso di Rotocalcio in onda su TMW Radio. «Come vedo il Milan di Pioli? Il Milan è ancora un cantiere aperto, sembrava aver trovato subito gli equilibri e questo non mi aveva sorpreso viste le qualità di Pioli. Ci sono stati poi dei problemi, ma in questo momento non c’è una squadra dominante. Pensavo fosse l’Inter, le vittorie e le prestazioni con un centrocampo impressionante mi aveva dato sensazioni importanti, ma la partita di ieri ha dimostrato che tutte sono difettose. Non ci sono soldi quindi tanti club hanno dovuto inventarsi qualcosa, l’aspetto che fa scattare l’allarme è in prospettiva europea. Abbiamo portato tre squadre in finale l’anno scorso, ma adesso vedo tutte squadre più deboli. Il Milan è in corsa così come lo sono tutte».