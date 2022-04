Calabria: «Milan, stiamo dando tutto. Scudetto, perché non crederci?»

L’Inter è tornata padrona del proprio destino con i nerazzurri che, vincendo tutte le partite, si aggiudicherebbero lo scudetto. In merito a questo ha parlato Davide Calabria, terzino del Milan, ai microfoni di MilanTV.

CONSAPEVOLEZZA – L’Inter può vincere lo scudetto per il secondo anno consecutivo con i nerazzurri tornati padroni del proprio destino. I nerazzurri ora devono ‘solo’ vincere tutte le partite da qui alla fine. Sul tema scudetto ha parlato di nuovo Davide Calabria. Ecco le sue parole ai microfoni di MilanTV e riportate da Milannews.it. «Continuità? Non è solo da questa stagione che abbiamo continuità di risultati. Ci stiamo lavorando tanto e da molto tempo. Ci conosciamo sempre di più, abbiamo tante possibilità diverse sul campo e i risultati stanno arrivando. Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo. Siamo consapevoli del nostro potenziale. Crediamo di poter arrivare fino alla fine lì sopra; ci sono squadre magari anche più preparate di noi ad un campionato così lungo, ma ci crediamo. Perché non dovremmo crederci?!».