Caicedo e Correa recuperati, Inzaghi conta su di loro per sprint finale – TS

Felipe Caicedo e Correa sono pienamente recuperati e pronti a scendere in campo. L’Inter e Simone Inzaghi puntano sui due attaccanti per il rush finale

RECUPERO – Felipe Caicedo e Joaquin Correa sono i due pupilli di Inzaghi arrivati, in questa stagione all’Inter. Il percorso di entrambi con la maglia nerazzurra, però, ha visto molti bassi e pochi alti. L’ecuadoriano, arrivato a gennaio in notevole ritardo di condizione, spiega Tuttosport, non è riuscito a dare un contributo fino ad ora. Inzaghi confida che il “panterone” possa diventare, da qui a maggio, il jolly che può risolvere le partite nei minuti finali di gioco, come accadeva alla Lazio. Discorso diverso per Correa che, in stagione, ha fatto 4 gol da 6 punti (Verona e Udinese, ndr) ma che ha avuto diversi problemi fisici. Il suo rientro, però, da al tecnico nerazzurro una varietà di scelte offensive mai avuta in stagione: per caratteristiche, infatti, l’argentino è l’unico in grado di sfruttare le situazioni in campo aperto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini