Cagliari-Frosinone, arrivano le formazioni: la scelta su Oristanio

Cagliari-Frosinone è la partita in programma alle 12.30 e valevole per la decima giornata di Serie A. Tra i padroni di casa, Claudio Ranieri ha comunicato la sua formazione ufficiale. Con la scelta su Gaetano Oristanio, giocatore in prestito dall’Inter.

SCELTE – Claudio Ranieri di fronte a una sfida davvero importante oggi in Cagliari-Frosinone. La sua squadra occupa al momento l’ultima posizione in classifica ed è necessario trovare la prima vittoria in questa Serie A. Il tecnico dei rossoblu non punta però su Gaetano Oristanio, centrocampista in prestito dall’Inter, che partirà soltanto dalla panchina.