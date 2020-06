Burgnich: “Corso calciatore eccezionale, il massimo. Tecnicamente… “

Non solo Aristide Guarneri (vedi articolo), ma anche Tarcisio Burgnich ha voluto ricordare Mario Corso nel giorno della sua scomparsa. E lo ha fatto attraverso delle belle parole rilasciate ai canali ufficiali dell’Inter.

UNO DEI MIGLIORI – Anche Tarcisio Burgnich ha voluto ricordare l’ex compagno di squadra e amico Mario Corso, la cui notizia della scomparsa è arrivata questa mattina. L’ex difensore ha parlato in questo modo ai canali ufficiali dell’Inter, elogiandolo soprattutto per il suo modo di giocare e le sue qualità, che anche oggi ne avrebbero fatto un top player: «Aveva il suo modo di fare, ti prendeva un po’ in giro ma, ad esempio, io con lui non ho mai litigato, nemmeno una volta. Era un calciatore eccezionale, tecnicamente fortissimo. Era un po’ un vagabondo, in campo, ma si allenava con costanza. Anche oggi sarebbe stato uno dei migliori giocatori al mondo. E al tempo lo era. Era il massimo»

