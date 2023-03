Bucciantini: «L’Inter non salta l’uomo? Caratteristica, non difetto!»

Bucciantini valuta come caratteristica la scarsa capacità dell’Inter di saltare l’uomo. Il giornalista giustifica ciò prendendo in esame due dati

NEGATIVITÀ − Ospite negli studi di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini si esprime sulle difficoltà dei nerazzurri: «L’Inter che non salta l’uomo non è un difetto, è una caratteristica. Non dimentichiamo che l’Inter è stata la seconda miglior difesa e il miglior attacco negli ultimi due anni. C’è attrazione a questa negatività, le partite perse non sono tutte uguali come quella in Liguria. Però serve un’analisi. Serve qualcuno che allontani questa negatività dalla squadra. Mancanza di leadership che faccia sintesi».