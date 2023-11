Bucciantini: «Inter, contro la Juventus chance di prendere il primato!»

Domenica assisteremo a un big match fra le due squadre in vetta alla classifica. Marco Bucciantini, intervenuto su Radio Sportiva, spiega cosa si aspetta da Inter e Juventus.

SPODESTARE – Cresce l’attesa per Juventus-Inter e la curiosità di scoprire chi si aggiudicherà lo scontro diretto per la vetta della classifica. Marco Bucciantini, ospite di “Microfono Aperto”, dice la sua in merito: «Mi aspetto che l’Inter faccia la partita e che legittimi una forza vera e autentica. Deve prenderselo questo primato, prepotentemente e ineluttabilmente. In Italia se vuoi prenderti un vantaggio e spodestare qualcuno devi farlo contro la Juventus, meglio ancora a casa loro. Quindi mi aspetto un’Inter così. Però quella di Allegri è diventata una squadra capace di contrastare ogni tipo di partita. In questa Serie A per ora è la migliore nel vivere le partite, per questo mi risulta difficile pronosticarla».