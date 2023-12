Bucchioni: «Inter e Juventus? Una ha meno fatica. Attenti al Milan»

L’oggetto di discussione negli ambienti calcistici è, inevitabilmente, la corsa Scudetto, ancor di più dopo lo scontro tra Napoli e Inter, attendendo quello tra i partenopei e la Juventus di venerdì sera. Ha parlato in merito Enzo Bucchioni su Radio Sportiva.

CORSA – Le favorite allo Scudetto al momento sono due. Ma attenzione anche a una terza squadra e non solo, secondo Bucchioni: «Una volta era un orgoglio sentirsi favorito allo Scudetto. Oggi sembra essere un peso che nessuno vuole prendersi. Ad oggi più di Inter e Juventus non c’è nessuno in grado di poter competere per arrivare al primo posto. Senza coppe i bianconeri hanno qualche fatica sia fisica che psicologica in meno ai nerazzurri. Se avesse anche la Champions League oppure l’Europa League, non credo che con l’attuale organico non da primissima fascia farebbe fatica a competere per lo Scudetto. Ha molto più tempo a disposizione per recuperare energie e preparare le partite di Serie A. Il Milan, qualora uscisse dalle coppe europee, avrebbe qualche speranza di poter rientrare nella corsa al primo posto in campionato. Un po’ più defilata il Napoli, nonostante una rosa da Scudetto».