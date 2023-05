Branca: «Inter-Milan bellissima! Ma io tranquillo. Vi spiego perché»

Branca, ex giocatore e dirigente dall’Inter dal 2002 al 2014, in collegamento video dal Duomo di Milano con gli studi di Sky Sport ha parlato di Inter-Milan in programma questa sera.

EURODERBY – Marco Branca è piuttosto sicuro della prestazione dell’Inter, a detta sua più consapevole. Ha parlato così di Inter-Milan: «Sono dei bellissimi ricordi, mi piace questa cosa dell’attualità quindi sono molto contento che l’Inter sia in semifinale di Champions League con il Milan. Sarà una bellissima partita, io sono piuttosto tranquillo. Vedendo l’Inter in campionato e in Coppa, ha una condizione psico-fisica ottima, non sono rimasto stupito della gara di andata. All’andata probabilmente mancava qualche gol, però vedo che stanno bene. Se c’è il controllo delle emozioni e non succede l’imprevisto, come un espulsione, sono piuttosto tranquillo. La squadra è consapevole, per queste competizioni è un grandissimo vantaggio. Calcio cambiato rispetto l’ultima volta vent’anni fa? È cambiato il modo di giocare, ci sono soluzioni diverse da parte del tecnici. C’è chi sposa il possesso palla più lento, quello più veloce o quello che ribalta subito l’azione. Lukaku in panchina? Sono decisioni che lascio volentieri al tecnico dato che è il suo mestiere, lui sa perfettamente quello che deve fare. Ci sono degli aspetti psicologici che lui saprà meglio vivendoli da dentro»..

LA FINALE – Marco Branca ha poi parlato della seconda possibile finalista: «Il Real Madrid è pericoloso perché ha una tradizione che rende tutto difficile. Il Manchester City sta bramando questa coppa da molto, quindi può darsi che accedendo alla finale, abbia qualche momento di poca lucidità in più rispetto il Real Madrid».