Brambati: «Inter, non mi aspettavo uscita dalla Coppa Italia»

L’Inter è uscita dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro il Bologna. Stefano Brambati, su TMW Radio, analizza la partita

SORPRESA – Le parole di Brambati: «Sinceramente non ho appunti da fare a Inzaghi. Non me l’aspettavo questa uscita, ma forse ha capito quali sono le competizioni importanti (ride, ndr). Quest’anno si punta al campionato e alla Champions, forse si è pensato di non perdere tempo con la Coppa Italia schierando tutte le seconde linee. Il Bologna però mi ha veramente sorpreso, ancora di più. È una realtà, come lo è l’allenatore Motta. E poi meriti a Sartori. È un ds che conosco, so come lavora, è bravissimo e secondo me la carriera non gli dà i meriti giusti. È da grande squadra già da un bel po’ di tempo»