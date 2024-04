Bonan: «Inzaghi, sua Inter tra antico e moderno! Bravo in un aspetto»

Inzaghi oggi festeggia il suo quarantottesimo compleanno e lo fa da primo in classifica e dopo aver conquistato la sua centesima vittoria sulla panchina dell’Inter. Bonan a Sky Sport si concentra sull’aspetto comunicato dell’allenatore nerazzurro

COMUNICATORE PRIVATO – Simone Inzaghi all’Inter è riuscito a vincere trofei ma anche a dare un bel gioco alla sua squadra. Alessandro Bonan celebra l’allenatore nerazzurro, vicinissimo al primo scudetto della sua carriera: «Un lavoro eccezionale di un allenatore che è riuscito a ottenere risultati e anche a far giocare molto bene l’Inter. La squadra nerazzurra gioca un calcio di stampo antico e moderno insieme, questo sviluppo del gioco in lungo e in largo, questa partenza dal basso però non con uno scambio infinito di passaggi ma con linee essenziali. Una squadra che si muove sulle indicazioni dell’allenatore. Inzaghi, che non è un grandissimo comunicatore davanti ai microfoni, evidentemente è bravo a parlare alla squadra. A volte dimentichiamo che l’allenatore deve essere bravo a far passare quei 4/5 concetti alla squadra stessa, evidentemente lui ha le idee chiare ed è bravo a trasmetterle ai giocatori».