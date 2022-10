Biscardi: «Inter, dalla Cina un diktat! Per Suning una sola soluzione»

Maurizio Biscardi, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato a proposito della situazione societaria dell’Inter. Questa l’opinione del giornalista

VENDERE − Biscardi parla a proposito della situazione societaria dell’Inter: «Cessione Inter? Sono un appassionato di politica, mi capita di sentire quello che accade: Ho sentito parlare Xi Jinping. Dai dati salienti si evince che devono vendere! Non lui che ha detto apertamente Suning deve vendere, ma quando viene detto che in una situazione di crisi vanno tagliati tutti i rami rispetto all’estero che non sono di interesse cinese ha detto questa cosa. E quando dice si ubbidisce. Io non credo che ci siano altre soluzioni. Dovranno vendere. Poi a chi, come, perché non so».