Biraghi: «Giocato meglio dell’Inter, ma siamo tornati a mani vuote»

Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha parlato in questo modo della finale di Coppa Italia persa contro l’Inter secondo quanto trasmesso da Radio Sportiva.

BEFFA – Cristiano Biraghi non ha accettato la sconfitta in Coppa Italia: «C’è grande dispiacere, abbiamo fatto una grande partita e siamo tornati a mani vuote. A volte si dice “meglio perdere 4-0” almeno capisci di essere inferiore agli altri, ma giocarsela alla pari contro una squadra di livello assoluto che disputerà la finale di Champions League come l’Inter, a tratti anche meglio di loro, e poi perdere per 10-15 minuti in cui hanno alzato un po’ il livello fa male. Non siamo stati in grado di mantenere il nostro livello, un po’ dispiace ma purtroppo dovevamo giocare subito. Non c’è tempo per pensarci».