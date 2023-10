Biasin punzecchia: «Se al posto di Sommer ci fossi stato io…»

Fabrizio Biasin punzecchia la Roma e José Mourinho per il modo in cui hanno affrontato l’Inter. Il giornalista cita Yann Sommer per questo motivo su Pressing.

FRECCIATINA – Biasin non ci va giù piano sulla partita di domenica pomeriggio: «La cosa più strana dei 90 minuti è il risultato. 1-0 è poco per quello che si è visto, si è giocato ad una sola porta. Se al posto di Sommer ci fossi stato io non cambiava niente. L’Inter ha giocato ad un grandissimo livello, ha preparato la partita veramente bene. Non ha parlato nel pre-partite e nei giorni precedenti, ha voluto isolarsi dalla storia di Lukaku e concentrarsi sulla partita. Dato un segnale, volevano battere la Roma e dal primo secondo hanno dato l’impressione di voler azzannare l’avversario. La Roma non ha fatto due passaggi in fila, anche con la Primavera dovresti essere capace di farli»