Biasin: «Mercato Inter? A gennaio non credo, forse in un ruolo»

Biasin non esclude un intervento dell’Inter sul mercato a gennaio, pur non essendone molto convinto. Il giornalista dà le informazioni che ha ottenuto parlando a Radio Sportiva.

POSSIBILI INNESTI – Fabrizio Biasin, in vista del calciomercato di gennaio, si espone: «Si può sempre migliorare, per l’amor del cielo, però non credo che l’Inter a gennaio interverrà. Non credo che farà grosse cose e non le farà davanti: ho chiesto e mi è stato detto che si è contenti dei quattro attaccanti. Mehdi Taremi non è una possibilità per gennaio, eventualmente a parametro zero la stagione prossima. A centrocampo può esserci qualcosa, ma meno si fa a gennaio meglio si è fatto l’estate scorsa. E credo che l’Inter abbia fatto bene sul mercato».

DUELLO O QUASI – Fra tre giorni sarà di nuovo tempo di Serie A, subito con un big match: Juventus-Napoli. Biasin sostiene che sia ancora sfida tra le inseguitrici della squadra di Simone Inzaghi: «La Juventus ha dimostrato di essere all’altezza dell’Inter. Con due filosofie diverse dimostrano di essere squadre, il Napoli deve aggrapparsi a questa quasi ultima speranza per attaccare le due squadre in vetta».