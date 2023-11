Biasin: «Cuadrado? Per fortuna è tornato! Ora l’idea dell’Inter»

Dopo un mese e mezzo si è rivisto Cuadrado, nella parte finale di Juventus-Inter. Per Biasin è un bel segnale e ora si potrà riprendere un discorso subito interrotto a settembre: le parole del giornalista a Radio Sportiva.

IN FASCIA – Fabrizio Biasin non ha trovato Denzel Dumfries sufficiente in Juventus-Inter: «Non ha giocato una buona partita, eufemismo. È stato molto sotto il suo standard, è molto più efficace quando ha spazio. Ma una partita sbagliata non mi fa cambiare idea sulla stagione di Dumfries, che è uno dei migliori dell’Inter. Per fortuna adesso torna Juan Guillermo Cuadrado, che a differenza degli altri ci ha provato a creare superiorità. Sicuramente tornerà utile, ma quella era l’indicazione iniziale: l’Inter sceglie di prendere quel giocatore perché, pur sapendo dell’età, sa che nei finali di partita può servire. Magari lo rivedremo mercoledì, in una partita dove l’Inter è già qualificata».

LA CONTESTAZIONE – Biasin sui fischi a Cuadrado in Juventus-Inter: «Da questo punto di vista bisogna essere sempre oggettivi. Capisco una tifoseria che vede un suo beniamino giocare con la maglia della squadra avversaria per eccellenza: secondo me ci sono i fischi, così come che il giocatore faccia il possibile per farsi notare in partita. Finché si parla di fischi sono assolutamente comprensibili».