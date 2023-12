Biasin: «Barella ritrovato. Frattesi? Inzaghi saprà come gestirlo»

Nell’ultima gara contro il Napoli, nella vittoria dell’Inter è andato a segno anche Barella. Biasin ha commentato il suo avvio di stagione, insieme a quello di Davide Frattesi, a TV Play.

SPAZIO – Finalmente Nicolò Barella ha ritrovato il gol che tanto mancava. Una rete importante per il centrocampista dell’Inter in questo avvio particolare di stagione. Ha analizzato il suo momento Fabrizio Biasin: «Barella la sua prestazione l’ha sempre fatta e il suo contributo l’ha sempre dato in questa stagione. Nell’azione del gol contro il Napoli, ha avuto una gran lucidità a controllare il pallone ricevuto da Lautaro Martinez, dribblare due avversari e metterla in rete. Su Davide Frattesi, penso che da nuovo arrivato abbia già meritato spazio in rosa. Infatti, il minutaggio sta man mano aumentando per lui. Da qui alla fine della stagione, tutti i 19 titolari di movimenti giocheranno con un elevato minutaggio. Simone Inzaghi saprà come gestire lui e tutti gli altri, come ha fatto l’anno scorso».