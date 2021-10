Bergomi: «Perisic il migliore in campo. Con Lukaku, Inter-Juventus 3-0»

Giuseppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ha parlato della gara tra Inter-Juventus finita in pareggio con le reti di Edin Dzeko e Paulo Dybala

PERISIC − Per Bergomi, il croato è stato il migliore: «L’Inter ha fatto meglio della Juventus, anche nel secondo tempo quando è entrata in difficoltà, quando la Juventus ha tirato in porta, io non lo ricordo. Ivan Perisic è uscito perché era stato ammonito, altrimenti non sarebbe uscito mai. Il croato è stato il migliore in campo della partita».

MANCANZA − Bergomi è convinto su una cosa: «Questa partita con Romelu Lukaku finiva 3-0. Ci sono stati dei momenti in cui l’Inter poteva ripartire. Quante volte nella Lazio, la palla va in verticale su Ciro Immobile. L’Inter non ha un giocatore così veloce. Le mezzali si aprivano per dare la combinazione tra le punte. La bravura dell’Inter è stata quella di non prendere un contropiede, con lo Sheriff ne ha presi 4-5. Io ho visto un Inter in controllo, se non arrivava quella situazione di pericolo l’Inter non avrebbe perso».