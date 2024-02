Bergomi: «Inzaghi ha migliorato calciatori. Da Thuram a Sommer»

Beppe Bergomi elogia l’Inter, ma soprattutto il lavoro di Simone Inzaghi che secondo l’ex calciatore ed opinionista di Sky Sport ha migliorato tanti calciatori.

LAVORO – Beppe Bergomi fa notare: «Avendo perso determinati giocatori e perdendoli da 3 anni in partenza non sapevamo che Thuram poteva essere questo tipo di giocatore, che Sommer potesse essere più forte di Onana. C’è un lavoro dietro fatto molto bene dentro la squadra. L’Inter va in difficoltà se viene aggredita, devi avere il coraggio e saperlo fare in tutta la partita. Difatti nel secondo tempo la squadra ritrova le posizioni e vince. Barella nella ripresa ha giocato tra le linee, ha manovrato e ha avuto il tempo di fare giocate. I cambi? Esce Acerbi entra de Vrij, ci sono zone del campo in cui è più facile cambiare. In tanti impegni dovrà avere il coraggio di far riposare gli attaccanti, che comunque hanno un dislivello troppo importante».