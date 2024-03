Bellinazzo: «L’Inter non è stata inferiore. Calcio italiano al ribasso»

Marco Bellinazzo, noto giornalista esperto di finanza sportiva, ha espresso la sua opinione dopo l’eliminazione dell’Inter in Champions League. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sportitalia, prima di spostare l’attenzione sul calcio italiano.

ATTENZIONE – Marco Bellinazzo ha commentato la sconfitta dei nerazzurri di Simone Inzaghi in casa dell’Atletico Madrid. Queste le parole: «Una squadra come l’Inter a livello di fatturato non è come altri in Europa, ma parliamo comunque del top. Il calcio italiano è migliorato, non ho visto un’Inter inferiore, ma si poteva fare di meglio a Milano all’andata. I risultati del calcio italiano che sta facendo sono incoraggianti, ma non devono farci pensare che vada tutto bene. Quanto ci sono questi incroci tra le italiane e le big d’Europa la differenza si vede»·