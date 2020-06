Beccalossi: “So com’è Lautaro Martinez, darà il meglio per l’Inter. Tonali…”

Beccalossi non è preoccupato per Lautaro Martinez, nonostante il rendimento negativo dell’argentino fra Napoli-Inter e gli ultimi due mesi prima dello stop. L’ex giocatore nerazzurro, ospite di “Sportitalia Mercato”, si è espresso anche su Tonali.

IN RIPRESA? – Evaristo Beccalossi sostiene che Lautaro Martinez abbia superato il momento no: «Credo di sì, anche perché lui era in fase calante un attimino prima della grande emergenza che abbiamo vissuto. Io non do grande peso alle voci: so com’è il ragazzo e finché è all’Inter cercherà di dare il meglio. Si tratta solo di un problema di condizione: dopo tre mesi di sosta, secondo me, tanti giocatori avranno problemi a trovare la miglior condizione. Mi preoccupa il fatto che si va a cercare altre cose: questo sarà un mini-campionato, dove non do più niente per scontato. Mi aspetto di tutto, sulla carta i valori non cambiano ma cambia lo stato di forma».

DA PRENDERE – Beccalossi, a prescindere dall’eventuale cessione di Lautaro Martinez, ritiene che l’Inter abbia un acquisto da fare: «Sandro Tonali è un top player, ha l’imbarazzo della scelta. Mi risulta che si siano mosse Juventus e Inter, sono due società a cui piace. Nella Juventus andrebbe bene, nell’Inter non sarebbe male con Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Gioca da regista, però saprebbe fare anche il centrocampista di destra. Ha una personalità incredibile, ho avuto la fortuna di vederlo dall’inizio con l’Under-19. Christian Eriksen è un grande giocatore, però quando si libera devi trovare gli automatismi e la posizione. Quando si libera devi dargli la palla subito».