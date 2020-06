Pedullà: “Sanchez resta all’Inter? Solskjaer dice che è un divano…”

Per Pedullà Sanchez potrebbe rimanere all’Inter. Il giornalista, nel corso di “Sportitalia Mercato”, oltre ad aver valutato la questione Tonali (vedi articolo) si è anche focalizzato sull’attacco. A prescindere da Lautaro Martinez il cileno potrebbe avere buone possibilità di conferma, essendo stato scaricato dal Manchester United.

CHI LO PRENDE? – Alfredo Pedullà ironizza, ma fa capire che una permanenza è possibile: «Alexis Sanchez confermato dall’Inter? Ole Gunnar Solskjaer dice che è un divano. Bisogna capire anche questo salotto chi l’ha messo in piedi, perché non si sta parlando di Pep Guardiola. Io credo che certe considerazioni siano fuori luogo. Prima del lockdown Lautaro Martinez aveva avuto un calo, non so dovuto a cosa. C’era stato anche prima: sarebbe impopolare e ingiusto, dopo una partita di Coppa Italia, dire che Lautaro Martinez sta pensando al mercato. Penso anche che Sanchez a Napoli avrebbe meritato venti minuti in più, fossi stato Antonio Conte».